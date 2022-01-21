Хартум, , 11:34 — REGNUM В Судане сформировано новое переходное правительство. Об этом, как сообщает телеканал Al-Hadath, заявил 21 января председатель «Суверенного военного совета» Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, создание правительства стало результатом соглашений между военными и свергнутым премьер-министром страны Абдуллой Хамдуков. В новый кабинет были назначены 15 министров.

Переходное правительство будет действовать в стране до парламентских выборов, проведение которых назначено на первую половину 2023 года.

Новость о создании нового правительства была встречена массовыми беспорядками по всей территории страны. Протестующие требуют от «Суверенного военного совета» сложить с себя полномочия и передать власть парламенту страны.