Киев, , 11:30 — REGNUM Власти Украины потратили на обустройство государственной границы с Россией свыше $86 млн при реализации проекта «Стена». Об этом 21 января сообщает украинское издание «Фокус» со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

Граница Украины Dpsu.gov.ua

По данным источника, в период с 2015 по 2021 год Киев затратил из госбюджета на проект «Стена» 2,437 млрд гривен ($86 млн по текущему курсу).

Также указывается, что при этом было обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог и 149 мостов через овраги, а также установлено 99 км металлических заборов и 62 км заграждения из спирали «Егоза».

Кроме того, отмечается, что на участках границы в Харьковской области также было создано четыре опорных пункта и девять огневых позиций и построено девять комплексов системы видеоконтроля и сигнализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сможет пережить введение новых санкций против нее странами Запада.