Иностранные номинанты кинопремии «Гойя» смогут приехать на церемонию
Валенсия, Испания, 21 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Съемочные команды фильмов, номинированных на кинопремию «Гойя» за лучший иностранный фильм на испанском языке и лучший европейский фильм, всё же смогут присутствовать на торжественной церемонии 12 февраля в Валенсии. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на представителей номинантов.
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Отмечается, что жюри «Гойи» отменило решение о виртуальном вручении этих двух наград.
Решение жюри уже доведено до сведения съемочных групп.