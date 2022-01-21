Тегеран, , 11:38 — REGNUM Совместные учения военно-морских сил России, Ирана и Китая «Пояс морской безопасности» стартовали в северной части Индийского океана, сообщает 21 января иранское агентство Mehr.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Mil.ru

Официальный представитель учений адмирал Мостафа Таджодини рассказал, что в рамках учений пройдут тактические манёвры со спасением горящего корабля, освобождением захваченного судна, стрельбой по морским мишеням в дневное и ночное время.

От Ирана в манёврах участвуют подразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и иранской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, российский флот представляют на учениях три корабля Тихоокеанского флота (ТОФ): ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома».

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