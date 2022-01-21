Воронеж, , 11:27 — REGNUM Десятибалльные пробки сковали Воронеж утром 21 января, причиной стала сильная метель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

Наиболее серьёзные заторы наблюдались в Коминтерновском районе — на Московском проспекте, пробки фиксировали в центре, в других районах города. Жители в соцсетях жаловались, что тратили на поездку до полутора-двух часов, а также на долгое ожидание общественного транспорта.

В мэрии пояснили: коммунальщики работали на уборке улиц всю ночь, однако в условиях сильного снегопада «обеспечить очистку дорог до черна и борта невозможно по объективным причинам, поэтому дорожные условия крайне затруднены».

Отметим, что по данным на 11:00 уровень заторов в Воронеже остаётся высоким — шесть баллов. Снегопад в городе продолжается.