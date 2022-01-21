Сеул, 21 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Почти две трети жителей Южной Кореи не проявляют интереса к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

Согласно результатам опроса, проведённого с 18 по 20 января среди тысячи человек, 65% респондентов сообщили о том, что зимняя Олимпиада в Пекине их не интересует. Противоположного мнения придерживаются 32% опрошенных, оставшиеся 3% — воздержались от ответа.

Известно, что 30% участников опроса больше всего хотели бы посмотреть соревнования по шорт-треку, 19% — по фигурному катанию, 16% — по конькобежному спорту, 7% — по кёрлингу.

Между тем 47% опрошенных либо не интересуются ни одним из 15 зимних олимпийских видов спорта, либо ничего не знают о них.