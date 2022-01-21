Чита, , 11:25 — REGNUM На территории Забайкалья в 2021 году зарегистрировано 6760 записей о регистрации брака. Об этом 21 января информирует территориальный департамент ЗАГС.

Свадьба Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным специалистов профильного ведомства, в связи с ограничениями пандемии выросла популярность цифровых сервисов. Самым частым среди запросов, который можно оформить в электронном виде, является запрос на регистрацию брака. 23% молодоженов ушедшего года подали заявления на регистрацию через портал Госуслуги.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в России вступил в силу закон об экстерриториальном принципе регистрации актов гражданского состояния. Регистрировать брак, рождение ребенка, развод можно будет в любом отделении ЗАГС. Взаимодействие с ЗАГСами возможно через портал госуслуг.

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