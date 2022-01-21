Уфа, , 11:24 — REGNUM Новые жилые дома намерены построить в Самарской области в рамках проекта областного фонда жилья и ипотеки «Малые города». Об этом 21 января сообщает пресс-служба регионального правительства.

Строительство многоэтажного дома Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

Планы по строительству жилья в 2022 году Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе и Самарского областного фонда жилья и ипотеки были рассмотрены на совещании в областном правительстве.

Сообщается, что в текущем году фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе намерен сдать 12 домов площадью 2800 кв. метров в г. Отрадный в ходе переселения граждан из аварийного жилого фонда.

«Разрешение на строительство получено, строительство началось. Четыре дома сдадим в июле, остальные планируем сдать в октябре», — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе Людмилы Туркиной, которая отметила, что возведение домов идет по графику.

Исполнительный директор Самарского областного фонда жилья и ипотеки Сергей Кандаков представил проекты, которые фонд намерен реализовать в текущем году и ближайшие годы.

Так, в феврале планируется завершить проектирование первой очереди объекта «Военный городок №94», в мае здесь планируют начать строительно-монтажные работы. Проект включает четыре очереди. Всего планируется построить 2110 квартир, в том числе свыше 600 квартир будут возведены для льготных категорий граждан. В планах и строительство школы на 825 мест, детские сады на 170 мест, поликлиника до ста посещений в смену, тренажерный зал, аптека. Общая площадь объекта составляет 101,7 тысяч кв. метров.

Сообщается, что фонд жилья и ипотеки реализует проект «Малые города», в рамках которого планируется построить новые дома в м.р. Кинель-Черкасский (с. Тимашево), г. Октябрьске и в г. Отрадном.

«В общей сложности здесь будет построено 12,4 тысяч кв. м жилья, а также дома блокированной застройки площадью 1,9 тысяч кв. метров. В с. Тимашево (объект на 24 квартиры) к настоящему времени завезены и установлены строительные вагончики, планируемый срок окончания работ — осень текущего года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Октябрьске готов проект объекта на ул. Гагарина, сейчас идет мониторинг по выбору подрядчика на строительно-монтажные работы.

«16 квартир в домах блокированной застройки также должны быть сданы в текущем году. Кроме того, в муниципалитете Самарским областным фондом жилья и ипотеки запланировано строительство пятиэтажных домов на ул. Ватутина, общей площадью 3,9 тысяч кв. метров на 83 квартиры», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в г. Отрадный на ул. Орлова планируют возвести два десятиэтажных дома на 180 квартир. Сейчас идет проектирование объектов.