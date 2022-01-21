Санкт-Петербург, 6 июля, 2015, 15:23 — ИА Регнум.

Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» (Самара) предложило контракт нападающему петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александру Кержакову. Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

«Мы связались с Кержаковым, он, в свою очередь, связал нас со своими представителями, — сообщил Шашков. — Селекционный отдел сделал предложение от клуба по Кержакову. Сейчас представители игрока будут все рассматривать. Но там очень много желающих заполучить Кержакова, он сильный футболист, все бы хотели его видеть. Это пока все, что я могу сказать».

Ранее главный тренер ФК «Зенит» Андре Виллаш-Боаш заявил, что больше не рассчитывает на 32-летнего форварда Александра Кержакова.

Напомним, контракт с «Зенитом» у игрока заканчивается 30 июня 2016 года.