Ханакин, Ирак, 21 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Террористы из группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на базу вооруженных сил Ирака. Об этом сообщает информационное агентство Shafaq.

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По данным журналистов, утром 21 января отряд боевиков обстрелял позиции военных в районе Аль-Азим провинции Дияла. В результате нападения погибли как минимум 11 военнослужащих армии Ирака и десятки человек получили ранения.

Отмечается, что в район инцидента стянуты иракские военные из провинций Дияла и Салахуддин. В поиске боевиков участвуют подразделения армии, полиции и ополчения, а также военная авиация.

Армейские позиции в провинции Дияла регулярно становятся целью атак отрядов боевиков. Спящие ячейки террористов используют пустынные районы провинции в качестве укрытия.