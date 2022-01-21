Москва, , 11:32 — REGNUM Зампредседателя правительства РФ Александр Новак и губернатора Приморья Олег Кожемяко 20 января в Москве в ходе рабочей встречи обсудили вопросы энергоснабжения региона и темпы газификации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Добыча газа

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«Необходимы дополнительные мощности по производству мини-СПГ. Это важно для Приморского края, на этой базе можно поставлять сжиженный газ в Арсеньев и Дальнегорск для подачи его на заводы, перевода котельных на этот эффективный вид топлива», — сказал Кожемяко.

В ходе встречи была отмечена и необходимость повышения надежности поставок электричества потребителям Владивостока и Артема, особенно в плохую погоду.

«Мы рассмотрели вопросы поддержки правительством России той большой работы, которую ведут ПАО «РусГидро», группа компаний ФСК — по увеличению энергетических мощностей, реконструкции подстанций, прокладке новых энергосетей, создающих надежность системы электроэнергетики Приморья», — прокомментировал Олег Кожемяко по итогам встречи.

Александр Новак поручил проработать все темы Министерству энергетики РФ с энергокомпаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Надеждинском районе, Артёме и Владивостоке модернизируют систему энергоснабжения.