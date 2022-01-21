Биробиджан, , 11:26 — REGNUM Кредиторская задолженность главного медучреждения Еврейской автономии на начало 2022 года достигла 270 млн рублей. Из-за долгов областная больница не может закупать необходимые расходные материалы для медоборудования, лекарства и продукты питания, сообщила интернет-газета «Набат».

Вереница долгов CafeCredit.com

Читайте также: ЕАО пора присоединять к Хабаровскому краю — соцсети о закрытии хирургии

«В настоящее время кредиторская задолженность областной больницы на 01.01.2022 составляет 270 млн рублей», — сообщила изданию начальник управления по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО Елена Мержиевская.

Учреждение испытывает проблемы с выплатами заработных плат, премий и отпускных. Это стало одной из причин, по которой из больницы увольняются врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, из отделения хирургии областной больницы ЕАО уволились все хирурги. Кроме того, перестали работать специалисты врачебной комиссии. Покинуть свои рабочие места также собирались все семь реаниматологов медучреждения.