Нур-Султан, , 11:21 — REGNUM Ежемесячные доходы половины жителей Казахстана не превышают 50 тыс. тенге (около $115). Об этом 21 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев по итогам выступления на встрече с крупными предпринимателями страны.

Касым-Жомарт Токаев Duma.gov.ru

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«Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния (страны). В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тыс. тенге. Это чуть больше $1300 в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять», — сказал он.

Кроме того, Токаев указал, что власти Казахстана намерены провести реформу системы образования в стране, которая в настоящее время производит слишком большое количество экономистов, юристов и менеджеров, в то время, как ее «нужно поставить образование на технические рельсы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к правительству республики с призывом пересмотреть связанные с пандемией меры карантина, чтобы «не душить» ими малый и средний бизнес.