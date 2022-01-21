Луганск, 21 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) готова оперативно реагировать на изменение обстановки, сообщили 21 января в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в СЦКК сообщили, что районы села Веденского (ДНР) и посёлка Молодёжное (ЛНР) подверглись обстрелу со стороны ВСУ.

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