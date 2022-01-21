Кишинёв, , 11:21 — REGNUM Газпром мог бы предоставить Молдавии отсрочку для выплаты недостающей суммы за поставленный в январе газ. Об этом премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила на телеканале JurnalTV.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица Kmu.gov.ua

«Выплату этих $25 млн можно было отсрочить на десять дней, на месяц, — заявила Гаврилица. — Мы воспринимаем это как недружественный жест».

Глава молдавского правительства отметила, что Газпром ранее направил официальное уведомление, что в случае просрочки оплаты поставка газа будет приостановлена. Из-за этого в Молдавии пришлось вводить чрезвычайное положение и срочно искать средства, чтобы успеть расплатиться до утра 21 января заплатить за газ, поставленный с 1 по 15 января.

Напомним, у Молдавии за многие годы накопился долг перед Газпромом в размере $709 млн. Из них $433 млн — основной долг, а остальное — пеня за просрочку выплаты. В ноябре 2021 года было подписано новое соглашение о поставках газа в Молдавию. В нём указаны жёсткие условия оплаты за топливо.

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