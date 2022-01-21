Москва, 21 января 2022, 11:20 — REGNUM Красиво играет Кремль. Это на фоне сегодняшних переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым еще один сигнал о решимости обеспечивать безопасность нашей страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме приняли решение рассмотреть проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.
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