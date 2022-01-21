Москва, , 11:20 — REGNUM Красиво играет Кремль. Это на фоне сегодняшних переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым еще один сигнал о решимости обеспечивать безопасность нашей страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

ДНР СВ ДНР © ИА Regnum

«Последствия такого шага понятны (признание ЛДНР) — это кардинально изменит ситуацию на Донбассе с военной точки зрения, территории выйдут из состава Украины.

Республики будут претендовать на создание государств в рамках административных границ областей в составе Украины.

Понятно, что это будет конец Минских соглашений, но кому они нужны, если НАТО ставит ракеты в 50 км от российского города Белгород», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме приняли решение рассмотреть проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.

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