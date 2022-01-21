Чита, , 11:19 — REGNUM В 2021 году на территории Забайкалья зарегистрировано 12 107 новорожденных. Подробности сегодня, 21 января, сообщает региональный департамент ЗАГС.

Новорожденный

Самое большое количество рождений традиционно в столице края Чите. Здесь за год зарегистрировано рождение почти пяти тысяч малышей. Вторым по рождаемости является Читинский район — 739 записей, третьим — Краснокаменский (614), четвертым — Борзинский (572) и пятым — Агинский район, где зарегистрировано 464 рождение. По сравнению с 2020 годом, цифры разнятся буквально в несколько единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-октябре 2021 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. Число умерших превысило число родившихся на 3161 человека (в январе — октябре 2020 года естественная убыль населения составила — 885 человек).

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