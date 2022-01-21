Джакарта, 21 января 2022, 11:18 — REGNUM Министерство обороны Индонезии официально заменило логотип оборонного ведомства, который использовался с 2005 года, сообщает CNN Indonesia.
О замене логотипа объявил министр обороны страны Прабово Субианто.
Новый логотип министерства обороны имеет форму темно-красного круга с золотым ободком, а внутри круга находится изображение Гаруды.
Как сообщало ИА REGNUM, перенос столицы Индонезии из Джакарты на остров Калимантан состоится в 2024 году.
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