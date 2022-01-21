Джакарта, 21 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Министерство обороны Индонезии официально заменило логотип оборонного ведомства, который использовался с 2005 года, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

О замене логотипа объявил министр обороны страны Прабово Субианто.

Новый логотип министерства обороны имеет форму темно-красного круга с золотым ободком, а внутри круга находится изображение Гаруды.

Как сообщало ИА REGNUM, перенос столицы Индонезии из Джакарты на остров Калимантан состоится в 2024 году.