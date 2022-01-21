Пикалёво, Ленинградская область, 21 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении уже бывшего сотрудника Бокситогорской районной больницы, который из неприязненных чувств к начальнику брызнул ему в лицо жидкостью для розжига и грозился убить. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ashely Moreno Арест

Инцидент произошел 23 ноября 2021 года около 13:00 мск. 40-летний нетрезвый мужчина, испытывая неприязнь к своему руководителю, начальнику технической службы больницы, поднялся к нему в кабинет и, угрожая убить, брызнул в лицо горючей смесью. Реализовать свой преступный план дебошир не смог, так как был оперативно задержан, а позже, как уточнил ИА REGNUM источник знакомый с ситуацией, уволен.

«20 января 2022 года около 12:00 мск у дома 9А по улице Советской в городе Пикалево в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении указанного преступления сотрудники полиции задержали злоумышленника», — заявили в ведомстве.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и статьи 105 УК РФ (угроза убийством). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.