Москва, 21 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Лидер «Новых людей» в Госдуме Алексей Нечаев возмутился приказом Минспорта — чиновники решили заставить киберспортсменов бегать и приседать.

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«В приказе министерства уточняется: на физическую подготовку должно отводиться 25−40% тренировочного времени. На техническую — от 4% до 6%. Как умение пробежать три километра за 15 минут поможет быстро принимать решения и стратегически мыслить, непонятно. Мы же не заставляем легкоатлетов играть в «Доту» для общего развития!» — рассуждает Нечаев в телеграмм-канале.

Федерация компьютерного спорта решение поддерживает, теперь можно официально открывать секции по киберспорту, разрабатывать и утверждать программы подготовки киберспортсменов, отметил парламентарий.

«Только вот физический отсев — сдача нормативов — может оставить за бортом немало талантливых ребят. Либо министерские чиновники формально подошли к вопросу и скопировали нормативы из традиционных видов спорта, либо кто-то решил, что в здоровом теле здоровый дух, а слишком долго за компьютером сидеть нельзя», — указал он.

Он уверен, что киберспорт позволяет реализоваться тысячам людей, которые не могут быстро пробежать стометровку.

«Это один из самых инклюзивных видов спорта, доступных для людей с ограниченными возможностями. Получается, недостаточно крепкие или особенные дети не смогут записаться в секции? Может, им лучше состязаться в игровых дисциплинах, а не в подъёме туловища из положения лёжа?» — рассуждает парламентарий.

Он осудил стремление властей зарегулировать все.

«Давайте думать головой. Иначе побед и открытий в новых областях нам не видать», — полагает Нечаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство спорта России издало приказ, утверждающий федеральный стандарт программ подготовки по компьютерному спорту.

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