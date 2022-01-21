Токио, 21 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Приключенческая игра The Legend of Zelda: Majora's Mask появится в подписке Nintendo Switch Online. Об этом сообщается 21 января на странице американского подразделения компании Nintendo в Twitter.

Nintendo Switch

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1484332483160072192

Игра станет доступна подписчикам Nintendo Switch Online в феврале 2022 года. Точная дата не сообщается.

Напомним, что релиз The Legend of Zelda: Majora's Mask состоялся в 2000 году. Игра разрабатывалась для консоли Nintendo 64.