Варшава, 21 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Совет управления Варшавы отклонил петицию с требованием запретить в городе сжигание угля и дров в бытовых печах. Ее организовали экологические активисты, передает Polskie Radio.

Дрова в печи

Запрет было предложено ввести с осени 2023 года с целью улучшения экологической ситуации в польской столице. Петиция, которую подписали всего 300 жителей Варшавы, была подготовлена фондом ClientEarth Lawyers for the Earth и Ассоциацией Miasto Jest Nasze.

Документ поступил в городской совет Варшавы в марте 2021 года. Экологическая активистка Барбара Енджейчик заявила журналистам, что «голос жителей и их многомесячная работа вновь были проигнорированы».

»Мы предложили отказаться от сжигания твердого топлива в богатом, густонаселенном городе, в котором около 80% квартир и домов пользуются центральным отоплением. Почему к нам не прислушались, чтобы довести переход на более экологичное отопление в столице до конца — ума не приложу», — сказала активистка.