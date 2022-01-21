Иваново, , 11:11 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух экс-сотрудников департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области за получение взяток утвердила прокуратура области. Об этом 21 января сообщает пресс-служба прокуратуры.

Взятка ru.torange.biz

«Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, 42 и 44 лет, бывшего заместителя директора и бывшего начальника отдела по развитию сельских территорий департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что бывшие чиновники обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки лично и через посредника в составе группы лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размере), а один из них — в двух преступлениях по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), и еще 11 эпизодах по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Кроме того, уточняется, в период с 2017 по 2019 год оба обвиняемых занимали посты председателя и секретаря конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов.

Как считает следствие, ими было получено от 15 индивидуальных предпринимателей порядка 1 млн рублей «за оказание содействия в получении грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств», при этом взятка составляла 10% от суммы гранта.

«Дополнительно фермеры передавали бывшему начальнику отдела по развитию сельских территорий департамента от 25 до 55 тысяч рублей за оформление им самим и принятие от них необходимых документов для получения гранта, допуска на конкурсный отбор и голосование именно за претендента, передавшего взятку», — отмечается в сообщении.

Помимо того, добавляется, что прокуратура направит указанное уголовное дело в Ленинский районный суд Иваново в течение ближайших дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Оренбурге директора рынка «Петровский», заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону и жителя Оренбурга подозревают во взяточничестве.