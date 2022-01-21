Кэри, США, 21 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Героев сериала «Соколиный глаз» Клинта Бартона и Кейт Бишоп добавили в популярную многопользовательскую игру Fortnite. Об этом 21 января пишет издание Game Informer.

Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США Соколиный глаз и Кейт Бишоп

Облики персонажей из сериала Marvel Studios доступны во внутриигровом магазине Fortnite за V-баксы (виртуальную валюту игры). Героев можно приобрести как по отдельности, так и в составе набора.

Напомним, что супергеройский мини-сериал «Соколиный глаз» выходил на Disney Plus с 24 ноября по 22 декабря 2021 года. Шоу получило положительные отзывы от зрителей и критиков.