Воронеж, , 11:11 — REGNUM Воронежские дачники недовольны выбором властей участка под строительство городского кладбища. Сообщение появилось в паблике «Мой и твой Воронеж» 20 января.

Кладбище Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

«Уважаемое правительство! Вопрос по поводу строительства нового городского кладбища в районе Семилукских Выселок! Вы собираетесь впритык к дачным посёлкам построить! У нас в Воронеже полей мало? Услышьте людей, пожалуйста! Это слишком близко к домам! У людей колодцы и скважины, слишком близки грунтовые воды!» — написал автор поста.

В мэрии прокомментировали обеспокоенность дачников, напомнив, что речь идёт об объекте, необходимом для города-миллионника.

«Это типовой NIMBY-конфликт, он неизбежен независимо от местоположения будущего погоста. В условиях города всегда рядом с любым участком что-нибудь, да будет располагаться. Тему можно было бы обсуждать, если бы существовала возможность выбора местоположения нового кладбища, но такого выбора нет», — прокомментировал представитель пресс-службы мэрии, отметив, что подбор участка велся много лет.

В мэрии напомнили также о конфликте жителей с властями из-за строительства крематория на Юго-Западном кладбище — тогда против выступили жители близлежащих жилищных комплексов, они выходили даже на пикеты и акции протеста. Однако, отметили в мэрии, после запуска крематория в 2020 году «ни одной публичной жалобы» не поступало.

«Что касается нового кладбища: не существует никаких альтернативных участков земли, где можно было бы организовать кладбище, соответствующее действующим нормам и правилам. Оно имеет относительную территориальную доступность, не приближено к местам постоянного проживания людей (в отличие, например, от нескольких существующих и исторических кладбищ)», — добавили в мэрии.

В администрации также напомнили, что рядом с выбранным под новое кладбище земельным участком находятся два кладбища, которые у дачников никакого беспокойства не вызывают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Воронежа объявила о планах по строительству нового городского кладбища в районе Семилукских выселок на окраине Воронежа. Действующие в городе кладбища фактически исчерпали ресурсы.

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