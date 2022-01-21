Воронежцы бьют тревогу из-за строительства нового кладбища
Воронеж, 21 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Воронежские дачники недовольны выбором властей участка под строительство городского кладбища. Сообщение появилось в паблике «Мой и твой Воронеж» 20 января.
В мэрии прокомментировали обеспокоенность дачников, напомнив, что речь идёт об объекте, необходимом для города-миллионника.
В мэрии напомнили также о конфликте жителей с властями из-за строительства крематория на Юго-Западном кладбище — тогда против выступили жители близлежащих жилищных комплексов, они выходили даже на пикеты и акции протеста. Однако, отметили в мэрии, после запуска крематория в 2020 году «ни одной публичной жалобы» не поступало.
В администрации также напомнили, что рядом с выбранным под новое кладбище земельным участком находятся два кладбища, которые у дачников никакого беспокойства не вызывают.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Воронежа объявила о планах по строительству нового городского кладбища в районе Семилукских выселок на окраине Воронежа. Действующие в городе кладбища фактически исчерпали ресурсы.