София, 21 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Власти Болгарии объявили о намерении предоставить свои военные аэродромы для шести самолетов ВВС Испании. Об этом 21 января сообщил софийский телеканал NOVA.

Ronnie Macdonald Истребитель Eurofighter

Согласно официальной информации, речь идет о размещении на болгарской территории истребителей Eurofighter, а также 100 военнослужащих из летного и обслуживающего состава испанских королевских военно-воздушных сил.

«Акция, осуществляемая в рамках рабочего соглашения между государствами-членами НАТО, призвана укрепить защиту воздушного пространства Болгарии», — резюмировал болгарский министр обороны Стефан Янев.

По словам главы оборонного ведомства Испании Маргариты Роблес, миссия призвана «поддержать союзников в условиях постоянного присутствия российских самолетов в небе над Черным морем».

Где именно будут базироваться силы испанских ВВС в Болгарии, не сообщается. По некоторым данным, для них будет отведена специальная зона на военном аэродроме «Граф-Игнатиево» в Пловдивской области на юге страны.