Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Администрация социальной сети Instagram намерена бороться с «потенциально вредным» контентом при помощи нового алгоритма выдачи публикаций. Об этом 21 января сообщает портал Engadget.

Instagram

Компания заявила, что алгоритм, отвечающий за упорядочивание сообщений в лентах пользователей, будет снижать приоритетность постов, в которых содержатся «издевательства, ненавистнические высказывания» или которые могут «подстрекать к насилию».

Администрация Instagram пояснила, что нововведение может коснуться пограничных публикаций или тех, которые пока не увидели модераторы. Она добавила, что алгоритм будет сравнивать посты с теми, которые нарушали правила платформы.

Отметим, что в феврале 2021 года администрация Instagram заявила, что будет удалять аккаунты пользователей, которые в личных сообщениях разжигают вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности. Она добавила, что также будет блокировать новые учётные записи, созданные этими пользователями.

Читайте ранее в этом сюжете: Instagram начнет удалять аккаунты за разжигание вражды