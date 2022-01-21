Москва, 21 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» почти половина жителей России (49%) отмечает улучшение качества и доступности автомобильных дорог. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Oleg1959 Автодорога

Заметили улучшение качества дорог внутри своих населённых пунктов за последний год 52% граждан, по региональным трассам — 58%. Считают, что качество автодорого ухудшилось только указали 11% и 7% опрошенных соответственно.

По мнению респондентов, основные положительные изменения — замена дорожного покрытия (36%), увеличение объёов ремонта дорог (22%), строительство участков и новых автотрасс, мостов и транспортной инфраструктуры (15%).

Опрос по телефону проведён в декабре 2021 года. Опрошены 170 тысяч жителей регионов России старше 18 лет. Статпогрешность на регион не превышает 2,2%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России почти за три года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано и построено порядка 48 тыс. км дорог.

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