Якутск, 21 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Якутянка Розалия Алексеева обратилась к чиновником за помощью. Она не может вылечить ногу после укуса собаки и вынуждена уже четыре месяца находиться на больничном, сообщило ИА SakhaDay.

SplitShire Пасть собака

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По словам женщины, собака напала на неё в конце сентября без каких-либо причин. Её зубы раздробили ногу жительницы Якутска. Кости срослись, а рана не заживает до сих пор. Женщина обратилась к представителям власти с просьбой оплатить ей лечение.

«Я являюсь нетрудоспособной и нахожусь на больничном с 26.09.21 по настоящее время. О случившемся мною было подано заявление в отделении полиции. Все повреждения, которые нанесла мне собака зафиксированы в медицинском заключении, я перенесла моральные и физические страдания от действий собаки. В связи со случившейся трагедией наша семья оказалась в тяжёлом финансовом положении, очень просим вас помочь моей семье материально в лечении и последующей реабилитации», — сообщила Розалия Алексеева в письме главе Якутска Евгению Григорьеву и депутату гордумы от Сайсарского округа Павлу Ксенофонтову.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Якутске бродячие собаки растерзали женщину. Возбуждено уголовное дело, в городе ведётся усиленный отлов животных.