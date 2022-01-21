Якутянка уже четыре месяца находится на больничном после нападения собаки
Якутск, 21 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Якутянка Розалия Алексеева обратилась к чиновником за помощью. Она не может вылечить ногу после укуса собаки и вынуждена уже четыре месяца находиться на больничном, сообщило ИА SakhaDay.
Читайте также: В Якутии собаки продолжают нападать на людей
По словам женщины, собака напала на неё в конце сентября без каких-либо причин. Её зубы раздробили ногу жительницы Якутска. Кости срослись, а рана не заживает до сих пор. Женщина обратилась к представителям власти с просьбой оплатить ей лечение.
«Я являюсь нетрудоспособной и нахожусь на больничном
Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Якутске бродячие собаки растерзали женщину. Возбуждено уголовное дело, в городе ведётся усиленный отлов животных.