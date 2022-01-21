Калуга, 21 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В продовольственных магазинах Калужской области с 12 по 19 января отмечалось увеличение цен на сахар-песок на 1,7%, крупу гречневую-ядрицу — на 1,3%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,8%, чай черный — на 0,7%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — на 2,2%, консервы мясные для детского питания — на 2,6%. Об этом 21 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

В Калуге среди соседних областных центров наблюдались максимальные цены на сосиски, сардельки, молоко сыр и лук репчатый.

По данным Калугастата, индекс потребительских цен на продовольственные товары за декабрь 2021 года по отношению к ноябрю составил 101,3%, по отношению к декабрю 2020 года — 110,6%. Повысились в течение месяца цены на сыр — на 4,6%, молоко и молочную продукцию — на 3,9%, сахар — на 2,6%, яйца — на 2,4%, рыбопродукты и алкогольные напитки — на 2%.