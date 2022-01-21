Казань, 21 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В 2021 году на водных объектах Татарии погибли 94 человека, из них восемь детей. По словам начальника ГУ МЧС России по РТ Рафиса Хабибуллина, печальная статистика прошедшего года схожа с данными 2020 года.

(сс) jarmoluk Происшествия на воде

Основные причины несчастных случаев на воде стали: купание в нетрезвом виде, купание в необорудованных местах, недостаточно высокая культура населения, недоработка органов местного самоуправления по оборудованию пляжей в традиционных местах массового отдыха населения, отсутствие должного контроля со стороны родителей за своими детьми.

Одним из главных условий безопасного отдыха на воде является наличие оборудованных пляжей, подчеркнул Хабибуллин. В Татарии официально зарегистрировано 48 пляжей. В 2021−2021 годах было создано 14 новых мест массового отдыха жителей около водных объектов, на семи пляжах появились спасательные посты.

В 2022 году в 10 муниципальных районах республики откроют еще 13 пляжей, добавил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году на аварийно-восстановительные работы и выплаты пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий выделено 131 млн рублей.

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