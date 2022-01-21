Москва, , 11:05 — REGNUM Экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Наталья Поклонская Politrussia.com

«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», — сказал собеседник агентства.

Сама Поклонская в комментарии информагентству заявила, что будет рада работать в любой должности, на которой она будет полезна стране. От других комментариев она отказалась.

Ранее в МИД РФ заявили, что отъезд Поклонской в качестве посла Кабо-Верде не состоится по личным причинам экс-депутата.