Кабул, , 11:05 — REGNUM Два спортсмена, Али Саджад и Мортаза, были убиты вооруженными грабителями на этой неделе в шестом и десятом округах Кабула. Об этом сообщает TOLOnews.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Семьи этих спортсменов просят власти Исламского Эмирата арестовать убийц и привлечь их к ответственности.

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Али Саджад Мохаммади, двадцати двух лет, был тяжело ранен боевиками в 16 января и скончался, проведя четыре дня в отделении интенсивной терапии. Он был членом сборной Афганистана по тайскому боксу и мечтал стать врачом, 20 января его похоронили.

Хадидже, мать Али Саджада, рассказала TOLO news: «Воры преградили путь моему сыну, забрали его мобильный телефон и деньги и выстрелили ему в голову».

20-летнему Мортазе месяц назад сосватали девушку, 21 января должна была состояться церемония обручения, но Мортаза был убит вечером 18 января в 10-м округе Кабула. Его мечтам так и не удалось осуществиться.

Члены семьи Мортазы говорят, что всё угощение, которое они приготовили для обручения, было использовано на его похоронах.

«Ему выстрелили в лицо, пуля вышла сзади, мой ребенок упал. Моджахеды, которые были там, сказали, что они из разведки, и мы по ошибке оказались в центре операции против грабителей», — рассказал новостному каналу Эсмат, отец Мортезы.

Представители МВД заявляют, что силы безопасности Исламского Эмирата полны решимости обеспечить безопасность страны, и что ведется расследование этих двух инцидентов.

«Мы заверяем людей, что прилагаются усилия для ареста воров, злоупотребляющих именем Исламского Эмирата, — сказал Акил Азам, заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел. — Исламский Эмират никому не позволяет нарушать общественный порядок».

Хотя официальные лица Исламского Эмирата неоднократно говорили об обеспечении безопасности в стране, в столице в последнее время был совершен ряд уголовных преступлений.

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