Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на фоне проблем «мусорной» реформы начали пропадать контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Полицейские задержали мужчину, который вывозил их, якобы для ответственного хранения. Об этом случае 21 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Елена Молчанова ИА REGNUM Мусорные завалы на контейнерной площадке в Петербурге, январь 2022 года

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 января 2022 года Петербург приступил к «мусорной реформе», однако процесс не проходит гладко. Несколько районов города в первые недели января утопали в пакетах с бытовыми отходами, так как единый региональные оператор не смог быстро наладить процесс вывоза ТКО.

Однако, как выяснилось, дело не только в логистике. На Индустриальном проспекте Красногвардейского района днем 19 января был замечен мужчина, который похитил с мусорной площадки у дома 35/3 мусорный контейнер.

20 января около 04:00 мск сотрудники полиции, по подозрению в совершении данного преступления у дома 3 по Пушкинскому переулку в микрорайоне Мельничный ручей во Всеволожском районе Ленинградской области, задержали 38-летнего мужчину, который управляя грузовым автомобилем Scania.

«По письменному указанию компании, занимающейся сбором мусора, совершил погрузку мусорного контейнера для перевозки его в другое место», — рассказали в ведомстве.

Проследив до конечного пункта грузовика полицейские обнаружили у дома 3 по Пушкинскому переулку во Всеволожском районе около 150 штук мусорных контейнеров, восемь из которых имели инвентарные номера, которые якобы были переданы под ответственное хранение.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), — подытожили в ведомстве.