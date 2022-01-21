Москва, , 11:03 — REGNUM Запрет на использование криптовалюты в России может быть введён, однако сейчас Центробанк лишь прощупывает почву, изучая реакцию рынка. Об этом 21 января заявил ИА REGNUM финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.

Криптовалюта utmagazine.ru

«Центральный банк не предлагает запретить криптовалюту. Речь Банка России касается инфраструктуры криптовалюты и её поддержания. Так, Банк России ещё раз напомнил, что нельзя применять криптовалюту как платёжное средство в России. Это не удивительно и понятно. В условиях взлёта инфляции и непостоянства валютного рынка, разумеется, спрос на криптовалюту увеличивается. В этой связи, это создаёт просто огромные риски для национальной валюты, ведь Банк России, по сути, теряет контроль над экономикой и главными рычагами замедления и роста экономической активности», — полагает он.

По словам эксперта, несмотря на то, что ЦБ пытается говорить более-менее мягко и старается не ранить «нашего инвестора», очевиден решительный настрой.

«Моё личное мнение таково — такими действиями ЦБ прощупывает реакцию рынка на возможный последующий запрет. Если участники финансовых отношений отреагируют нейтрально или положительно, можно не сомневаться — запрет будет установлен, причём в самой жёсткой форме. Разумеется, если фантазировать, это способно остановить лишь добропорядочных граждан от покупки криптовалюты. Преступность как пользовалась криптовалютой, так и продолжит пользоваться. Даже Китаю с их глобальным файерволом потребовали годы, прежде чем установить полный контроль над криптовалютами. Сомневаюсь, что у нас получится быстрее, если вообще получится», — считает Звёздин.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость законодательного регулирования майнинга и криптовалют не вызывает сомнения, однако пока нет текста законопроекта, чтобы можно было в достаточной степени оценить предлагаемые конструкции, заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.

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