Москва, 21 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Россия приступила к передислокации двух дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Белоруссию, где они заступят на учебное боевое дежурство. Об этом сообщили 21 января журналистам в российском Министерстве обороны.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Ракетные комплексы из объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства. Подразделения ПВО совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, оттуда по железной дороге, а затем «своим ходом» они попадут на белорусские полигоны, пояснили в ведомстве.

Прибыв к местам выполнения учебных задач, российские военнослужащие оборудуют позиции и «заступят на учебное боевое дежурство» в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России».

Как сообщало ИА REGNUM, всего из России в Белоруссию в рамках совместных военных учений будут перебазированы 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

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