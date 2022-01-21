Новосибирск, 21 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области организована доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетнего в образовательном учреждении. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

В настоящее время установлено, что 19 января 2022 года в школе в Новосибирском районе пятиклассник случайно выстрелил из пневматического пистолета в голову одноклассника. Ребёнок получил «ушибленную травму лобной части головы».

Сейчас следователь выясняет подробности произошедшего, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.