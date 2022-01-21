Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM Девятилетнему ростовчанину врачи спасают зрение после игры в пейнтбол. Несчастный случай произошёл в день рождения мальчика, сообщил ИА REGNUM в городской больнице скорой медицинской помощи.

Пейнтбол

Именинник получил тяжелую контузию глаза, сняв раньше времени специальную защитную маску. При этом участники игры перед выходом на «поле боя» прошли положенный инструктаж.

Ребёнка привезли в областной офтальмологический центр. Глаз мальчика медикам спасти удалось. Теперь врачи делают всё возможное, чтобы сохранить зрение.