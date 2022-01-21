Ростов-на-Дону, 21 января 2022, 11:02 — REGNUM Девятилетнему ростовчанину врачи спасают зрение после игры в пейнтбол. Несчастный случай произошёл в день рождения мальчика, сообщил ИА REGNUM в городской больнице скорой медицинской помощи.
Именинник получил тяжелую контузию глаза, сняв раньше времени специальную защитную маску. При этом участники игры перед выходом на «поле боя» прошли положенный инструктаж.
Ребёнка привезли в областной офтальмологический центр. Глаз мальчика медикам спасти удалось. Теперь врачи делают всё возможное, чтобы сохранить зрение.