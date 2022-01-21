Москва, 21 января 2022, 11:02 — REGNUM Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила РИА Новости, что ей «глубоко наплевать» на возможные санкции США в отношении нее.
Конгрессмены США ранее предложили ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщала газета Washington Post.
Также в списке санкций значатся глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Администрации президента Антон Вайно, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.