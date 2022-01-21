Сосновский район, Челябинская область, 21 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Сосновском районе Челябинской области осуждён мастер участка электросетей, из-за халатности которого мальчик и девочка получили удары электрическим током. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Под судом оказался 51-летний мужчина. По данным следствия, 20 августа 2019 года шестилетний мальчик прикоснулся рукой к заземлению электроопоры и был травмирован. 12-летняя сестра пыталась оттащить его от опоры, но тоже оказалась поражена электричеством. Впоследствии она скончалась.

Суд установил вину мастера. За халатность ему назначили три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также на два года он лишён права занимать определённые должности.