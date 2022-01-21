Село Ребриха, Алтайский край, 21 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Неизвестно, чем бы закончился пожар, возникший сегодня, утром, 21 января, в райцентре Ребриха, если бы не звонок прохожего. Подробности о том, как спасателям удалось сохранить жизни детей двенадцати и семи лет, оставшихся дома одних, сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

МЧС РФ Алтайские пожарные спасли двоих детей в Ребрихе

«Напуганные ребятишки были отрезаны дымом от пути к выходу, стояли на подоконнике, прижавшись к окну, которое не открывалось. Бойцы немедленно пошли к ним на выручку сквозь задымленную комнату и вывели их на свежий воздух», — пояснил начальник 81 пожарно-спасательной части Владимир Дорохин.

По его словам, благодаря оперативной работе пожарного расчёта, возгорание было ликвидировано на ранней стадии развития, его площадь составила несколько квадратных метров. Но главный результат — спасённые юные жизни.

Всего за минувшие сутки, 20 января, в Алтайском крае ликвидировано пять пожаров, один из них — в жилом секторе. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января, в городе Новоалтайске из-за пожара по улице Деповскойпришлось эвакуировать 30 человек.

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