Владивосток, , 11:06 — REGNUM В Надеждинском районе, Артёме и Владивостоке модернизируют систему энергоснабжения, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Восстановление электроснабжения 40.mchs.gov.ru

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«Компания «РусГидро» уже ведёт масштабные работы силами ДРСК. Речь идёт не только о реконструкции сетей, но и о модернизации старых и строительстве новых питающих центров, мощных подстанций, которые позволят дать необходимые объёмы энергии для растущего частного сектора, многоэтажных микрорайонов и новых предприятий», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с начала 2022 года в коммунально-энергетической отрасли произошло 35 технологических сбоев. Большая часть из них — 17 инцидентов — связаны с электроснабжением.