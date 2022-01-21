Киев, 21 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Россия сможет пережить введение новых санкций против нее странами Запада. Об этом 21 января заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Совершенно верно», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о том, считает ли он, что Россия, обладающая большим количеством резервов, возможно, сможет выдержать западные санкции.

«Поэтому, стоит вам ввести даже значительные санкции, они (РФ — ред.) посмотрят на вас и скажут: «Послушайте, мы можем справиться с этим». Я думаю, это неправильно», — отметил он.

Также украинский президент добавил, что он поддерживает введение антироссийских санкций уже в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен рассказала о консультациях с европейскими партнерами по вопросу введения санкций в отношении России.