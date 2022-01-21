Курган, 21 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Жители Курганской области с июня по октябрь 2022 года смогут без пересадок долететь из Кургана в Симферополь. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Boeing 737-800 «Калуга»

Рейсы запускает авиакомпания «Северный ветер» на самолётах Boeing 738/737−800. Полёты будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям.

Продажу билетов планируется начать с конца января. Минимальный тариф составит 4000 рублей, средний — 8500 рублей.