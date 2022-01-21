Париж, 21 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правило, предусматривающее как минимум три дня обязательной удаленной работы в неделю перед лицом COVID-19, перестанет действовать 2 февраля 2022 года, передает BFM TV.

Florian DAVID Премьер-министр Франции Жан Кастекс

Министр труда Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация в области здравоохранения не позволяет ослабить меры в отношении удаленной работы. Эти меры были усилены 3 января.

В течение недели с 3 по 9 января 60% работающих сотрудников во Франции работали удаленно.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франциизаявил, что бустерная доза вакцины против коронавируса станет доступна для детей в возрасте 12−17 лет.