Варшава, , 10:57 — REGNUM 20 января заместитель директора Польского экономического института Анджей Кубисяк выступил на конференции EEC Trends 2022 в Варшаве, в рамках которой заявил, что в этом году польский рынок труда ждут серьезные перемены. Об этом передает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Кубисяк считает, что в этом году самым большим вызовом для работодателей Польши будет удержание работников. Он указал, что по мнению исследователей его института, это будет год большой текучки или постоянного обновления кадров.

«Сейчас время повышения инфляции, не только в Польше, что означает более высокие расходы на жизнь. Это, в свою очередь, влияет на то, что работники хотят более высокооплачиваемую работу, и если не получат повышения зарплаты на своих рабочих местах, будут искать новую работу на рынке, что при сохраняющейся низкой безработице не так сложно», — сказал он.

Кроме того, Анджей Кубисяк считает, что ближайшее десятилетие (или даже два-три) в Польше будет временем хронической нехватки рабочих рук на рынке труда. Такое явление связано с демографической ситуацией, а именно — старением общества.

По мнению замдиректора Польского экономического института, рынок труда в Польше в ближайшие десятилетия также ждет сокращение рабочей недели.