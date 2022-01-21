Кабул, 21 января, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Трое жителей афганской провинции Пактия получили ранения в результате обстрела пакистанскими пограничниками. Об этом сообщил источник газете «8 Собх».

Wikipedia.org Граница Афганистана и Пакистана

По данным собеседника, Вали-ур-Рахман, Мохибулла и ещё один неназванный житель уезда Данд Ва Патан провинции Пактия были обстреляны пакистанскими пограничниками во время попытки проникновения на пакистанскую территорию.

Источник сообщил, что пакистанские силы забрали их с собой.

Омар Бадри, представитель полицейского управления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пактии, подтвердил эту новость и сказал, что расследование началось.