Лос-Анджелес, США, 21 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В производстве Disney находится игровая картина на основе классического мультфильма Disney «Коты-аристократы» (The Aristocats). Об этом 21 января сообщает портал The Wrap со ссылкой на инсайдера.

Walt Disney

По информации источника издания, над сценарием работают режиссёр Уилл Глак («Кролик питер») и Кит Бьюнин («Вперёд»). Отмечается, что проект находится на ранней стадии реализации и пока не ясно, хочет ли Disney выпустить картину в кинопрокат или же планирует показывать её в онлайн-кинотеатре Disney Plus.

Напомним, оригинальный мультфильм «Коты-аристократы» вышел на большие экраны в декабре 1980 года. При бюджете $4 млн он собрал только в прокате США $35,4 млн. Сюжет картины рассказывает о том, как бездомный кот помогает семье кошек, которых похитил дворецкий их хозяйки после того, как она решила оставить наследство питомцам.